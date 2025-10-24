Napoli Inter assenza pesantissima per Conte | un big salta lo scontro diretto di domani!

Inter News 24 Napoli Inter, assenza pesantissima per Conte: un big salta lo scontro diretto di domani al Maradona! Ecco di chi si tratta. Arrivano conferme negative dall’infermeria del Napoli: l’attaccante danese Rasmus Hojlund non sarà a disposizione per l’attesissimo big match di domani pomeriggio contro l’Inter. La sfida, in programma alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona e valida per l’ottava giornata di Serie A, perde dunque uno dei suoi potenziali protagonisti. Terza partita consecutiva ai box. Come riportato da Sky Sport, l’ex centravanti del Manchester United non ha ancora smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva già costretto a saltare la precedente partita di campionato contro il Torino e, soprattutto, la disastrosa trasferta di Champions League a Eindhoven contro il PSV. 🔗 Leggi su Internews24.com

