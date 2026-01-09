Conte ha scelto la leggerezza giorno di riposo alla squadra | ditegli pure che è sfavorito è il suo pane
Antonio Conte ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra in vista di Inter-Napoli di domenica sera. La scelta di puntare sulla leggerezza riflette un approccio tranquillo, anche considerando le recenti tensioni e le sfide della squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera con Monica Scozzafava, l’allenatore appare rilassato, nonostante le aspettative e le difficoltà emerse nelle ultime partite.
Antonio Conte verso Inter-Napoli di domenica sera. Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: È sembrato giù di giri, Antonio Conte, dopo il pareggio col Verona mercoledì sera. Niente vis polemica contro le decisioni della Var che di fatto ha annullato due gol alla sua squadra e decretato un rigore a sfavore. Ha prevalso la concretezza dell’uomo che si è tenuto stretto il punto (in rimonta non è mai scontato anche se ti chiami Napoli, hai lo scudetto al petto e giochi contro la penultima in classifica) ed è già in laboratorio a studiare la sfida di San Siro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Conte ha scelto la leggerezza, giorno di riposo alla squadra: ditegli pure che è sfavorito, è il suo pane.
