Conte ha scelto la leggerezza giorno di riposo alla squadra | ditegli pure che è sfavorito è il suo pane

Antonio Conte ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra in vista di Inter-Napoli di domenica sera. La scelta di puntare sulla leggerezza riflette un approccio tranquillo, anche considerando le recenti tensioni e le sfide della squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera con Monica Scozzafava, l’allenatore appare rilassato, nonostante le aspettative e le difficoltà emerse nelle ultime partite.

Antonio Conte verso Inter-Napoli di domenica sera. Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: È sem­brato giù di giri, Anto­nio Conte, dopo il pareg­gio col Verona mer­co­ledì sera. Niente vis pole­mica con­tro le deci­sioni della Var che di fatto ha annul­lato due gol alla sua squa­dra e decre­tato un rigore a sfa­vore. Ha pre­valso la con­cre­tezza dell’uomo che si è tenuto stretto il punto (in rimonta non è mai scon­tato anche se ti chiami Napoli, hai lo scu­detto al petto e gio­chi con­tro la penul­tima in clas­si­fica) ed è già in labo­ra­to­rio a stu­diare la sfida di San Siro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

