Antonio Conte può preparare la sfida all' Inter da sfavorito | il suo pane

Antonio Conte ha dimostrato di saper gestire situazioni sfavorevoli, trasformandole in opportunità. La recente partita del Napoli, che ha concesso un primo tempo all’Inter, potrebbe rappresentare un elemento utile nella strategia di Conte in vista dello scontro diretto. Questa esperienza può offrire a lui e alla sua squadra spunti di riflessione e crescita, permettendo di affrontare la sfida con maggiore consapevolezza e determinazione.

Il Napoli regala un tempo, l'Inter se lo prende. Sembra essere la situazione peggiore per Conte, invece può rivelarsi paradossalmente perfetta per preparare lo scontro diretto. Il tecnico salentino sembra essersene accorto fin dal fischio finale del Maradona: niente scenate, niente urla, solo calcolo. Ha esordito dicendo «faremo la conta» e «andremo a giocare con una finalista di Champions». Parole pesate col bilancino, pronunciate dopo aver smorzato le faccende arbitrali sulle quali stavolta aveva tutto il diritto di polemizzare: tra decisioni cervellotiche di un direttore di gara inadeguato e un Var ormai degradato a moviola in campo, il materiale per l'incendio c'era tutto.

