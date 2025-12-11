Conte ha ragione che il Benfica aveva due giorni di riposo in più Mica come Bologna e Roma quando hanno giocato con il suo Napoli

Durante un'intervista a Prime Video, Antonio Conte ha sottolineato come il Benfica avesse due giorni di riposo in più rispetto al Napoli, evidenziando una possibile differenza di energia tra le due squadre. Il tecnico del Napoli ha giustificato in parte la prestazione dei suoi giocatori ricordando i pochi giorni di recupero dopo la partita di domenica sera.

Nell’intervista a Prime Video dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato della differenza di energia tra le due formazioni giustificandola in parte col fatto che la sua squadra aveva giocato appena tre giorni prima: «Abbiamo giocato la partita di domenica alle 20.45, poi abbiamo dovuto viaggiare, il Benfica invece ha giocato venerdì». Il giornalista Giovanni Capuano ha immediatamente risposto agli alibi di Conte su X “Conte ha ragione da vendere, il Benfica aveva due giorni di riposo in più alle spalle. Mica come Bologna e Roma quando hanno giocato con il suo Napoli con due giorni in meno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte ha ragione che il Benfica aveva due giorni di riposo in più. Mica come Bologna e Roma quando hanno giocato con il suo Napoli

Conte ha ragione che il Benfica aveva due giorni di riposo in più. Mica come Bologna e Roma quando hanno giocato con il suo Napoli - Il giornalista Giovanni Capuano ha immediatamente risposto agli alibi di Conte su X dopo la sconfitta contro il Benfica ... ilnapolista.it scrive

Conte spiega il ko Champions: "Benfica due giorni di riposo in più, Napoli cotto" - Veniamo da una serie di partite ogni 3 giorni, stanno giocando sempre gli stessi ed è inevitabile che qualcosina inizi ad accusare. Si legge su tuttosport.com

Buongiorno: "Napoli-Juve? La spunterà chi resisterà. Sulla lotta scudetto Conte ha ragione perché..." - facebook.com Vai su Facebook