Ambito S10 cinque nuove assunzioni per rafforzare i servizi sul territorio

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) ha annunciato cinque nuove assunzioni di personale per potenziare i servizi sociali presenti sul territorio. Questa iniziativa mira a migliorare l’offerta di assistenza e supporto alle comunità locali, garantendo una presenza più efficace e qualificata. Le selezioni rientrano in un progetto di rafforzamento dei servizi sociali, volto a rispondere alle esigenze della popolazione.

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) ha effettuato nuove assunzioni di personale, finalizzate al rafforzamento dei servizi sociali su tutto il territorio di competenza. L'intervento punta ad ampliare l'offerta all'utenza, potenziare la presenza nei Comuni e consolidare il sistema dei servizi alla persona. Nel dettaglio, le nuove assunzioni riguardano cinque unità complessive: tre assistenti sociali e due psicologhe. Le psicologhe sono state assunte con un impegno di 36 ore settimanali, mentre le assistenti sociali con contratto a tempo parziale.

