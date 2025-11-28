Pertosa avrà il primo Forno Sociale del Vallo di Diano | il Consorzio S10 avvia il progetto

Ildenaro.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passo importante per le  politiche sociali  e per il futuro del territorio: il  Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10)  ha ufficializzato l’ acquisto di un immobile comunale in Piazza De Marco a Pertosa, con l’obiettivo di realizzare un progetto innovativo di  inclusione lavorativa per persone con disabilità. La firma dell’atto, avvenuta nei giorni scorsi, apre la strada alla possibile nascita del  primoForno Sociale” del Vallo di Diano, un luogo che il Consorzio intende sviluppare mettendo insieme attività economica, turismo e responsabilità sociale. L’idea, ispirata alle buone pratiche nazionali come  PizzAut  ma “pensata su misura” per il territorio, punta a creare una  attività economico-imprenditoriale a sfondo sociale, capace di offrire  dignità lavorativa,  autonomia  e un percorso stabile a ragazzi che oggi frequentano i centri diurni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

