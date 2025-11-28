Pertosa avrà il primo Forno Sociale del Vallo di Diano | il Consorzio S10 avvia il progetto

Un passo importante per le politiche sociali e per il futuro del territorio: il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) ha ufficializzato l’ acquisto di un immobile comunale in Piazza De Marco a Pertosa, con l’obiettivo di realizzare un progetto innovativo di inclusione lavorativa per persone con disabilità. La firma dell’atto, avvenuta nei giorni scorsi, apre la strada alla possibile nascita del primo “Forno Sociale” del Vallo di Diano, un luogo che il Consorzio intende sviluppare mettendo insieme attività economica, turismo e responsabilità sociale. L’idea, ispirata alle buone pratiche nazionali come PizzAut ma “pensata su misura” per il territorio, punta a creare una attività economico-imprenditoriale a sfondo sociale, capace di offrire dignità lavorativa, autonomia e un percorso stabile a ragazzi che oggi frequentano i centri diurni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it