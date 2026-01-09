Camorra confiscati 13 milioni di euro | nel mirino il patrimonio di Giovanni Citarella
La Guardia di Finanza di Salerno ha confiscato un patrimonio di 13 milioni di euro appartenente a Giovanni Citarella. L’operazione, eseguita su disposizione del Tribunale di Salerno e della Direzione Distrettuale Antimafia, fa parte di un’indagine contro le attività della camorra. La confisca si inserisce in un più ampio impegno delle autorità nel contrasto alla criminalità organizzata.
Maxi operazione della Guardia di Finanza a Salerno. Nella mattinata di oggi, i finanzieri del Comando Provinciale stanno dando esecuzione a un decreto di confisca emesso il 7 gennaio 2026 dal Tribunale di Salerno – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
