Cassino la DIA confisca beni per milioni di euro | sigilli a immobili e un autosalone

Operazione antimafia all’alba di oggi nella Città Martire, dove la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva per un valore stimato in diversi milioni di euro.Il provvedimento riguarda due famiglie rom stanziali nel Cassinate, già da tempo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

CASSINO – Torna a ottobre il Mercatino dell’Usato Gruppo Eco Liri Spa Stellantis: oltre 800 vetture in esposizione. Davide Papa: “Prezzi veri, garanzie ufficiali e agevolazioni per tutti”. Dopo la parentesi di dicembre dello scorso anno, il Mercatino dell’Usato a - facebook.com Vai su Facebook

Aziende, ville, azioni: la Dia confisca i beni di un pregiudicato astigiano - L'operazione congiunta con i Carabinieri: il soggetto è stato condannato per reati gravi quali usura, estorsione e tentato omicidio e per avere contatti con esponenti di spicco di strutture criminali ... Riporta rainews.it

Cassino, estorsione e usura: confiscati beni per 4,7 milioni di euro ad imprenditore - Maxi confisca di beni dopo la condanna per usura, estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria per l’imprenditore, 45 anni, titolare di un locale che opera nell'ambito della ristorazione al ... Si legge su ilmessaggero.it

DIA confisca beni sequestrati a pregiudicato per estorsione - La Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato denaro contante, preziosi di valore e moto di grossa cilindrata a un pregiudicato, di 50 anni, di Napoli. Segnala ansa.it