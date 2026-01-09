Confermato l’ergastolo per l’ex medico della Virtus Giampaolo Amato

Da lettera43.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’assise di appello di Bologna ha confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, condannato per l’omicidio della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo. La sentenza chiude un procedimento avviato dopo i delitti avvenuti tra ottobre e novembre 2021. La decisione rappresenta l’epilogo di un procedimento giudiziario che ha coinvolto le vittime e le loro famiglie.

La Corte d’assise di appello di Bologna ha ratificato la condanna all’ ergastolo nei confronti di Giampaolo Amato, un tempo medico della Virtus, ritenuto responsabile degli omicidi della moglie Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni spirata tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni, mancata 22 giorni prima. I magistrati hanno avallato il verdetto emesso in primo grado, sposando l’istanza avanzata dalla procura generale, secondo cui le due vittime sarebbero perite a causa di un cocktail di medicinali somministrati con intento letale. Le parole di Amato prima della sentenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

