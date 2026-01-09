Giampaolo Amato confermato l’ergastolo per l’ex medico della Virtus

La Corte d’Assise di Bologna ha confermato la condanna all’ergastolo per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, condannato per aver causato la morte della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo nel 2021. Le due vittime, rispettivamente di 62 e 87 anni, sono decedute a distanza di 22 giorni, in un caso attribuito a un avvelenamento su larga scala.

La Corte d’Assise di Bologna ha confermato la condanna all’ ergastolo per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, accusato di aver ucciso la moglie Isabella Linsalata, 62 anni, e la suocera Giulia Tateo, 87 anni, morte nel 2021 per avvelenamento a distanza di 22 giorni una dall’altra. La corte ha confermato “l’impugnata sentenza”: al momento della lettura del dispositivo, Amato, che era in piedi, si è seduto, ripiegandosi su se stesso. La corte ha disposto la riduzione del risarcimento alla sorella della moglie, Anna Maria Linsalata, constituitasi parte civile. Il 66enne è stato condannato al pagamento delle spese processuali: secondo le accuse, l’ex oculista, avrebbe ucciso le due donne con un mix di farmaci. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giampaolo Amato, confermato l’ergastolo per l’ex medico della Virtus Leggi anche: Ergastolo confermato per Giampaolo Amato, l'ex medico della Virtus che uccise moglie e suocera: "Grido la mia innocenza" Leggi anche: Omicidio di moglie e suocera, ergastolo per l'ex medico della Virtus Giampaolo Amato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Uccise la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo, confermato l'ergastolo per l'ex medico della Virtus Giampaolo Amato. «È stata durissima» - Anche per la Corte di assise di appello di Bologna Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, va condannato all'ergastolo per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata, ginecologa di ... leggo.it

