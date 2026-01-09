Giampaolo Amato confermato l’ergastolo per l’ex medico della Virtus

Da lapresse.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Assise di Bologna ha confermato la condanna all’ergastolo per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, condannato per aver causato la morte della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo nel 2021. Le due vittime, rispettivamente di 62 e 87 anni, sono decedute a distanza di 22 giorni, in un caso attribuito a un avvelenamento su larga scala.

La Corte d’Assise di Bologna ha confermato la condanna all’ ergastolo per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, accusato di aver ucciso la moglie Isabella Linsalata, 62 anni, e la suocera Giulia Tateo, 87 anni, morte nel 2021 per avvelenamento a distanza di 22 giorni una dall’altra. La corte ha confermato “l’impugnata sentenza”: al momento della lettura del dispositivo, Amato, che era in piedi, si è seduto, ripiegandosi su se stesso. La corte ha disposto la riduzione del risarcimento alla sorella della moglie, Anna Maria Linsalata, constituitasi parte civile. Il 66enne è stato condannato al pagamento delle spese processuali: secondo le accuse, l’ex oculista, avrebbe ucciso le due donne con un mix di farmaci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

giampaolo amato confermato l8217ergastolo per l8217ex medico della virtus

© Lapresse.it - Giampaolo Amato, confermato l’ergastolo per l’ex medico della Virtus

Leggi anche: Ergastolo confermato per Giampaolo Amato, l'ex medico della Virtus che uccise moglie e suocera: "Grido la mia innocenza"

Leggi anche: Omicidio di moglie e suocera, ergastolo per l'ex medico della Virtus Giampaolo Amato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

giampaolo amato confermato l8217ergastoloUccise la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo, confermato l'ergastolo per l'ex medico della Virtus Giampaolo Amato. «È stata durissima» - Anche per la Corte di assise di appello di Bologna Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, va condannato all'ergastolo per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata, ginecologa di ... leggo.it

giampaolo amato confermato l8217ergastoloConfermato l’ergastolo per Giampaolo Amato: l’ex medico uccise moglie e suocera con un mix di farmaci - La Corte d’Appello di Bologna conferma l’ergastolo a Giampaolo Amato per l’omicidio della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo ... fanpage.it

giampaolo amato confermato l8217ergastoloUccise con un mix di farmaci la moglie e la suocera: confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato - L'ex medico della Virtus condannato all’ergastolo per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, morta tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni, d ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.