Confermato l' ergastolo per Giampaolo Amato il medico imputato dell' omicidio di moglie e suocera
La Corte d'Assise d'appello di Bologna ha confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato, il medico 66enne condannato per aver ucciso la moglie e la suocera nell’ottobre 2021. La sentenza si basa sulle prove raccolte durante il processo e sulla ricostruzione degli eventi. La decisione definitiva evidenzia la gravità delle responsabilità attribuite all’imputato per i fatti avvenuti in quel periodo.
La Corte d'Assise d'appello di Bologna ha confermato la condanna all'ergastolo per Giampaolo Amato, il medico 66enne che in primo grado era stato condannato per gli omicidi della suocera Giulia Tateo e della moglie Isabella Linsalata, morte a distanza di 22 giorni nell'ottobre del 2021.Il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
