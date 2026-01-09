Confermato l' ergastolo per Giampaolo Amato il medico imputato dell' omicidio di moglie e suocera

La Corte d'Assise d'appello di Bologna ha confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato, il medico 66enne condannato per aver ucciso la moglie e la suocera nell’ottobre 2021. La sentenza si basa sulle prove raccolte durante il processo e sulla ricostruzione degli eventi. La decisione definitiva evidenzia la gravità delle responsabilità attribuite all’imputato per i fatti avvenuti in quel periodo.

Processo Amato, confermato l'ergastolo all'ex medico della Virtus - Anche per la Corte di assise di appello di Bologna Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, va condannato all'ergastolo per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata, gine ... gazzettadiparma.it

Omicidio di moglie e suocera, ergastolo per l'ex medico della Virtus Giampaolo Amato - Era accusato di avere ucciso la moglie Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, morta tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni, deceduta 22 giorni prima della figlia ... msn.com

