Confermato l' ergastolo per Giampaolo Amato il medico imputato dell' omicidio di moglie e suocera

Da bolognatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'Assise d'appello di Bologna ha confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato, il medico 66enne condannato per aver ucciso la moglie e la suocera nell’ottobre 2021. La sentenza si basa sulle prove raccolte durante il processo e sulla ricostruzione degli eventi. La decisione definitiva evidenzia la gravità delle responsabilità attribuite all’imputato per i fatti avvenuti in quel periodo.

La Corte d'Assise d'appello di Bologna ha confermato la condanna all'ergastolo per Giampaolo Amato, il medico 66enne che in primo grado era stato condannato per gli omicidi della suocera Giulia Tateo e della moglie Isabella Linsalata, morte a distanza di 22 giorni nell'ottobre del 2021.Il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Omicidio di moglie e suocera, ergastolo per l'ex medico della Virtus Giampaolo Amato

Leggi anche: Ergastolo confermato per Giampaolo Amato, l'ex medico della Virtus che uccise moglie e suocera: "Grido la mia innocenza"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Processo Amato, confermato l'ergastolo all'ex medico della Virtus.

confermato ergastolo giampaolo amato“Uccise moglie e suocera”: l’ex medico della Virtus Bologna Giampaolo Amato condannato anche in appello - L’ex oculista Giampaolo Amato è stato condannato all’ ergastolo dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna per l’ omicidio della moglie e della suoce ... ilfattoquotidiano.it

confermato ergastolo giampaolo amatoProcesso Amato, confermato l'ergastolo all'ex medico della Virtus - Anche per la Corte di assise di appello di Bologna Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, va condannato all'ergastolo per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata, gine ... gazzettadiparma.it

confermato ergastolo giampaolo amatoOmicidio di moglie e suocera, ergastolo per l'ex medico della Virtus Giampaolo Amato - Era accusato di avere ucciso la moglie Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, morta tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni, deceduta 22 giorni prima della figlia ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.