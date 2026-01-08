Arsenal-Liverpool streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Premier League

Stasera alle 21 all’Emirates Stadium di Londra si gioca Arsenal-Liverpool, partita valida per la 21ª giornata della Premier League. Per seguire l'incontro in diretta, molte piattaforme offrono opzioni di streaming gratuito o trasmissioni in chiaro. Di seguito, le informazioni utili su come e dove vedere il match, garantendo un accesso semplice e trasparente all’evento sportivo.

Questa sera alle ore 21 all’Emirates Stadium” di Londra si disputerà il match Arsenal-Liverpool, valevole per la 21.a giornata di Premier League, che in classifica vede le due squadre rispettivamente al primo e quarto posto con 48 e 34 punti. Nella gara d’andata giocata lo scorso 31 agosto ad “Anfield Road” i Reds si sono . Potrebbe interessarti:. Palermo-Manchester City, streaming gratis e diretta TV Sky Sport, DAZN o Mediaset? Dove vedere amichevole. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

