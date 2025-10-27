Inter Fiorentina conferenza stampa Chivu | orario e dove vedere

Conferenza stampa Chivu. Archiviata la difficile trasferta di Napoli, l’ Inter di Cristian Chivu torna subito in campo per il turno infrasettimanale di Serie A, che la vedrà affrontare la Fiorentina a San Siro. La partita, valida per la 9ª giornata di campionato, è in programma mercoledì 29 ottobre alle 20:45, e rappresenta un test importante per i nerazzurri, chiamati a reagire dopo la sconfitta contro i partenopei e a confermare la propria forza davanti al pubblico di casa. Il match arriva in un momento cruciale della stagione: con il calendario fitto di impegni tra campionato e coppe, l’ Inter non può permettersi altri passi falsi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

