Nel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità | entro gennaio le 4 materie del colloquio Tutte le novità
Nel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità, con alcune novità nelle modalità di valutazione. Entro gennaio si svolgeranno le prove delle quattro materie del colloquio, mentre la prima prova si terrà il 18 giugno. Questa revisione mira a rendere più chiaro il percorso di preparazione degli studenti, introducendo cambiamenti che influenzeranno il percorso di fine ciclo scolastico.
Il 2026 è l'anno del debutto del nuovo esame di Maturità. La prima prova per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado si svolgerà il 18 giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Maturità 2026, dal colloquio alle 4 materie all’orale: cosa cambia - (Adnkronos) – Spada di Damocle degli studenti della secondaria di II grado, l'esame di Maturità per il 2026 ha subito un restyling. msn.com
Nuovo Esame di Maturità 2026 valuterà maturazione personale e autonomia. Come si “misura”? - L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2026/27 sarà denominato ” esame di maturità”. orizzontescuola.it
Nuovo esame di Maturità 2026: docenti delle prove scritte faranno parte dei quattro commissari. Pillole di Question Time - Nel question time del 12 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Cristina Costarelli ... orizzontescuola.it
