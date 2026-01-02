Concorso infanzia e primaria PNRR3 arrivano le convocazioni prova orale Dal 19 gennaio IN AGGIORNAMENTO

Sono state pubblicate le prime convocazioni per la prova orale del concorso DDG n. 2398/2025, relativo al concorso infanzia e primaria PNRR3. Le convocazioni sono indirizzate ai candidati che hanno superato il voto minimo e sono ammessi alla fase orale. Le comunicazioni sono state inviate a partire dal 19 gennaio e saranno aggiornate periodicamente. Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare le fonti ufficiali.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale.

Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 2938/2025.

