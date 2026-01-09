Il primo Concistoro di Papa Leone XIV segna un ritorno alle radici della collegialità, sottolineando l'importanza di una comunità di fede anziché di un team di esperti. Con questa scelta, il Papa intende rafforzare il ruolo dei cardinali come principali collaboratori nel governo della Chiesa universale, invertendo la tendenza degli ultimi anni e ripristinando un modello più vicino alla tradizione.

Il primo Concistoro di Papa Leone XIV con l’intenzione primaria di restituire ai porporati quell’originario ruolo di principali collaboratori nel governo della Chiesa universale, ruolo che ha visto un forte ridimensionamento nel corso dei 12 anni di pontificato bergogliano. Ebbene, la due giorni che ha riunito cardinali provenienti da tutto il mondo si è conclusa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Concistoro, Papa Leone riprende il filo con i cardinali: “Nessun team di esperti ma comunità di fede”

Leggi anche: Papa Leone XIV: “Collegio cardinali non è un team di esperti ma una comunità di fede”

Leggi anche: Papa Leone XIV convoca il Concistoro il 7 e l’8 gennaio, per rafforzare la «collaborazione con i cardinali»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Papa apre il Concistoro: “Sono qui per ascoltare. Impariamo a lavorare insieme”; Seconda giornata di Concistoro, Leone XIV: Non siamo qui a promuovere agende personali; Papa Leone riconvoca il suo Senato per giugno, concistoro chiuso con poche idee nuove (ma senza spaccature); Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco.

Papa Leone riconvoca il suo Senato per giugno, concistoro chiuso con poche idee nuove (ma senza spaccature) - I cardinali stranieri dovranno ritornare tutti a Roma per la fine di giugno, per il 27 e 28 del mese, in occasione della festa di San Pietro e Paolo. ilmessaggero.it