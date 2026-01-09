Concistoro Papa Leone riprende il filo con i cardinali | Nessun team di esperti ma comunità di fede

Il primo Concistoro di Papa Leone XIV segna un ritorno alle radici della collegialità, sottolineando l'importanza di una comunità di fede anziché di un team di esperti. Con questa scelta, il Papa intende rafforzare il ruolo dei cardinali come principali collaboratori nel governo della Chiesa universale, invertendo la tendenza degli ultimi anni e ripristinando un modello più vicino alla tradizione.

Il primo Concistoro di Papa Leone XIV con l’intenzione primaria di restituire ai porporati quell’originario ruolo di principali collaboratori nel governo della Chiesa universale, ruolo che ha visto un forte ridimensionamento nel corso dei 12 anni di pontificato bergogliano. Ebbene, la due giorni che ha riunito cardinali provenienti da tutto il mondo si è conclusa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

