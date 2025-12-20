Papa Leone XIV convoca il Concistoro il 7 e l’8 gennaio per rafforzare la collaborazione con i cardinali

«Il Santo Padre ha convocato il primo Concistoro straordinario del Suo pontificato, nei giorni 7 e 8 gennaio. L’incontro si svolgerà nell’arco di due giornate e sarà caratterizzato da momenti di comunione e di fraternità» e «tempi dedicati alla riflessione e alla condivisione» per «favorire un discernimento comune e offrire sostegno e consiglio al Santo Padre nell’esercizio della sua alta e gravosa responsabilità nel governo della Chiesa», intende così «rafforzare la comunione tra il Vescovo di Roma e i Cardinali, chiamati a collaborare in modo particolare alla sollecitudine per il bene della Chiesa universale». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Papa Leone XIV convoca per la prima volta i cardinali in concistoro

Leggi anche: Svolta post-Bergoglio, Leone XIV convoca a Roma 245 cardinali in un concistoro straordinario

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Papa Leone XIV convoca il concistoro; Leone XIV invoca Maria per la sua missione: «Vienimi in aiuto perchè la Chiesa avanzi sempre più unita»; Papa Leone XIV in visita a sorpresa alla Biblioteca del Senato; Wikipedia nel 2025 incorona ancora Sinner, più cercato di Francesco e Leone XIV.

Papa Leone XIV convoca il suo primo Concistoro straordinario: si terrà nei giorni 7 e 8 gennaio 2026 - Come già annunciato nel mese di novembre scorso, Papa Leone XIV ha convocato il primo Concistoro straordinario del suo Pontificato che si terrà nei giorni 7 e 8 gennaio 2026. msn.com