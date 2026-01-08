Papa Leone XIV | Collegio cardinali non è un team di esperti ma una comunità di fede

Papa Leone XIV sottolinea che il Collegio cardinalizio non è semplicemente un gruppo di esperti, ma una comunità di fede. Pur riconoscendo le competenze individuali, l’obiettivo principale è coltivare una comunione spirituale in cui i doni di ciascuno siano offerti a Dio e fruttifichi secondo la Sua volontà. Questa prospettiva evidenzia il valore della fede come fondamento e guida delle responsabilità ecclesiali.

"Il nostro Collegio, pur ricco di tante competenze e doti notevoli, non è infatti chiamato ad essere, in primo luogo, un team di esperti, ma una comunità di fede, in cui i doni che ciascuno porta, offerti al Signore e da Lui restituiti, producano, secondo la sua Provvidenza, il massimo frutto". Le parole di Papa Leone XIV stamani all'Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, alla Messa concelebrata da 155 tra i cardinali riuniti in Concistoro straordinario.

Papa Leone XIV: Collegio cardinali non è un team di esperti ma una comunità di fede

