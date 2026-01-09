Commercio Cgil | Chiudere i centri commerciali alla domenica apriamo il confronto per decidere
Il dibattito sul “Decreto Salva Italia” e le aperture domenicali dei centri commerciali coinvolge attualmente il settore del commercio. La Cgil invita a un confronto serio e responsabile per affrontare le questioni legate alle liberalizzazioni e alle condizioni di lavoro nel terziario. È importante valutare attentamente gli effetti di queste decisioni, considerando il contesto economico e sociale odierno, per trovare soluzioni equilibrate che tutelino lavoratori e imprese.
Il dibattito sul “Decreto Salva Italia” del governo Monti si inserisce oggi in uno scenario articolato e in un mondo del commercio profondamente diverso da quello che, nel 2011, determinò le liberalizzazioni, con un impatto deflagrante sulla qualità del lavoro nel terziario. Da tempo Filcams Cgil. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
La Filcams Cgil si schiera a favore delle chiusure domenicali.
