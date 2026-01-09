Commercio Cgil | Chiudere i centri commerciali alla domenica apriamo il confronto per decidere

Il dibattito sul “Decreto Salva Italia” e le aperture domenicali dei centri commerciali coinvolge attualmente il settore del commercio. La Cgil invita a un confronto serio e responsabile per affrontare le questioni legate alle liberalizzazioni e alle condizioni di lavoro nel terziario. È importante valutare attentamente gli effetti di queste decisioni, considerando il contesto economico e sociale odierno, per trovare soluzioni equilibrate che tutelino lavoratori e imprese.

Supermercati chiusi di domenica: "Un giusto passo indietro: lavoratori pagano carissimo prezzo" - "Da tempo Filcams Cgil esprime una netta contrarietà alle aperture domenicali e festive prive di regole nel settore del commercio ". altarimini.it

Supermercati chiusi la domenica: una regolamentazione fa bene al lavoro - Filcams Cgil plaude l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori Coop e la Confcommercio Rimini: “Il mondo del commercio è profondamente diverso da quello che, nel 2011, determinò le libe ... msn.com

I dati della Cgil, ecco le situazioni problematiche al Mimit. Con una novità negativa: le difficoltà dell’industria si estendono sempre di più anche al commercio https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/cento-tavoli-di-crisi-per-oltre-120mila-lavoratori-tp668e1b - facebook.com facebook

#Natale, Santo Stefano e #Capodanno: Filcams Cgil e UilTucs proclamano #sciopero nel commercio in Toscana. “La festa non si vende” cgiltoscana.it/2025/12/22/fes… x.com

