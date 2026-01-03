Missione anti taccheggio nei centri commerciali | cosa fa un addetto alla sicurezza e quanto guadagna

La crescente esigenza di sicurezza nei centri commerciali ha portato a un incremento delle attività di vigilanza contro il taccheggio. Gli addetti svolgono ruoli di sorveglianza e prevenzione, contribuendo a tutelare i beni e i clienti. In questo contesto, è importante conoscere le mansioni e le condizioni salariali di queste figure professionali, fondamentali per garantire un ambiente sicuro e controllato.

Roma, 3 gennaio 2026 - Furti in aumento nei negozi e nei supermercati. Se aumentano i ladri crescono anche le guardie? In altre parole, aumenta la domanda di sicurezza da parte delle aziende? "Sì, ma il problema è che in questo settore non si trovano uomini – premette Enrico Doddi, segretario nazionale Ugl Sicurezza civile -. Anche perché noi lavoriamo 365 giorni all'anno. E lo stipendio medio si aggira sui 1.418 euro lordi, per un quarto livello. Troppo poco per quello che si fa e per i rischi che si corrono. Ma bisogna fare una distinzione". Spieghi. "Una guardia giurata, armata, è soggetta ad avere un decreto prefettizio e un porto d'armi, nonché una fedina penale immacolata.

