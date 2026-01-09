Come sarà il nuovo Policlinico Umberto I di Roma | presentato il progetto da 1 miliardo di euro

È stato presentato il progetto di rinnovamento del Policlinico Umberto I di Roma, uno degli istituti più antichi d’Italia, con un investimento di un miliardo di euro. L’intervento prevede una rigenerazione architettonica e urbana di 51 edifici distribuiti su 280.000 mq, portando a un nuovo assetto funzionale e strutturale per il principale polo sanitario della capitale.

Un "nuovo" Umberto I grazie a una rigenerazione architettonica e urbana del più antico Policlinico d'Italia, fatto di 51 edifici distribuiti su una superficie attuale di 280mila mq con la posa della prima pietra risalente al 1888. La proposta è della Sapienza e la presentazione ufficiale è stata fatta oggi pomeriggio nell'Aula Magna della Sapienza, con interventi della rettrice Antonella Polimeni e del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Presenti tra gli altri l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, e il direttore generale dell'Umberto I, Fabrizio d'Alba.

