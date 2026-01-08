Svelato il progetto per il nuovo policlinico Umberto I | un miliardo per la riqualificazione

È stato annunciato il progetto di riqualificazione del Policlinico Umberto I, con un investimento di un miliardo di euro. L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione di alcune strutture su viale dell’Università, creando un complesso unico e funzionale. Il nuovo policlinico sarà caratterizzato da un “monoblocco” articolato, integrando le strutture esistenti con le nuove, per migliorare servizi e accessibilità.

La demolizione e la ricostruzione di alcuni edifici su viale dell’Università per formare un “monoblocco” articolato, in cui le nuove strutture e quelle esistenti formeranno lo scheletro del nuovo policlinico Umberto I. Mentre gli attuali padiglioni storici saranno riconvertiti in residenze. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

