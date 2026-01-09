Coma sarà il nuovo Policlinico Umberto I di Roma | presentato il progetto da 1 miliardo di euro

È stato presentato il progetto di rinnovamento del Policlinico Umberto I di Roma, un intervento di circa un miliardo di euro che prevede una riqualificazione architettonica e urbana del più antico policlinico d’Italia. Il complesso, composto da 51 edifici su una superficie di 280mila metri quadrati, mira a modernizzare le strutture mantenendo il loro valore storico e funzionale.

AGI - Un "nuovo" Umberto I grazie a una  rigenerazione architettonica e urbana  del più antico  Policlinico d'Italia, fatto di 51 edifici distribuiti su una superficie attuale di 280mila mq con la posa della prima pietra risalente al 1888. La proposta è della  Sapienza  e la presentazione ufficiale è stata fatta oggi pomeriggio nell'Aula Magna della Sapienza, con interventi della rettrice Antonella Polimeni e del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Presenti tra gli altri l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, e il direttore generale dell'Umberto I, Fabrizio d'Alba. 🔗 Leggi su Agi.it

