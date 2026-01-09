Coma sarà il nuovo Policlinico Umberto I di Roma | presentato il progetto da 1 miliardo di euro

È stato presentato il progetto di rinnovamento del Policlinico Umberto I di Roma, un intervento di circa un miliardo di euro che prevede una riqualificazione architettonica e urbana del più antico policlinico d’Italia. Il complesso, composto da 51 edifici su una superficie di 280mila metri quadrati, mira a modernizzare le strutture mantenendo il loro valore storico e funzionale.

AGI - Un "nuovo" Umberto I grazie a una rigenerazione architettonica e urbana del più antico Policlinico d'Italia, fatto di 51 edifici distribuiti su una superficie attuale di 280mila mq con la posa della prima pietra risalente al 1888. La proposta è della Sapienza e la presentazione ufficiale è stata fatta oggi pomeriggio nell'Aula Magna della Sapienza, con interventi della rettrice Antonella Polimeni e del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Presenti tra gli altri l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, e il direttore generale dell'Umberto I, Fabrizio d'Alba. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Coma sarà il nuovo Policlinico Umberto I di Roma: presentato il progetto da 1 miliardo di euro Leggi anche: Svelato il progetto per il nuovo policlinico Umberto I: un miliardo per la riqualificazione Leggi anche: Sanita’: arriva la svolta per il nuovo Umberto I Roma, parte progetto da 1 miliardo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Roma, Francesco Valeriano picchiato in carcere a Rebibbia: è in coma al Policlinico. L'appello della sorella: «Chi sa parli» - Entra nel carcere di Rebibbia in seguito all’arresto per stalking e finisce in coma al Policlinico Umberto I. roma.corriere.it Anna Fondi. . Coma da consueta tradizione l’inizio del Nuovo Anno a Roma è affidato a @gerardodilellaofficial e la sua orchestra di cui faccio parte da infiniti anni con molto orgoglio e gratitudine. Grazie speciale a @paola.corrado.1 sempre al fianco di Gerard - facebook.com facebook Accolgo con soddisfazione la decisione della Commissione Europea di modificare, come richiesto dall’Italia, la proposta di nuovo quadro finanziario pluriennale per rendere disponibili, già dal 2028, ulteriori 45 miliardi di euro per la Politica Agricola Comune. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.