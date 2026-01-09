Come a Crans-Montana La strage del 5-7 si è ripetuta 55 anni dopo

Nel 1968, a Crans-Montana, si verificò una terribile tragedia nota come il “5-7”. A oltre mezzo secolo di distanza, un evento simile si è ripetuto a Saint-Laurent-du-Pont, in Francia, con un monumento che ricorda le vittime e un’area dedicata che invita alla riflessione. Questa ripetizione solleva questioni sulla memoria storica e sull’importanza di ricordare eventi drammatici del passato.

A Saint-Laurent-du-Pont, nell'Isère, Francia, c'è un monumento con 144 nomi e cognomi e dietro un tornello metallico con una scritta: "Collocati nell'atrio d'ingresso, questi torne.

Strage di Crans-Montana, è polemica dopo l'aggressione a due giornalisti italiani - Lunedì 5 gennaio una troupe del programma Rai “Ore 14” è stata aggredita a Crans- notizie.it

Strage Crans-Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini - Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini ... tg24.sky.it

CRANS-MONTANA, LA STRAGE DEGLI INNOCENTI Su #GENTE, in edicola oggi, il commento del Presidente SIMA - Medicina Ambientale, #AlessandroMiani, sulla strage di #CransMontana e sul rischio che #tragedie simili possano verificarsi anche in #Italia - facebook.com facebook

La procura di Roma avvia un'indagine sulla strage di Crans-Montana. Procedimento per incendio e omicidio colposo #ANSA x.com

