Il mese prossimo tutto può cambiare per il principe Harry | il colpo di scena che minaccia William e Katw

Il mese prossimo potrebbe segnare un punto di svolta per il principe Harry, con un colpo di scena che coinvolge anche William e Kate. Dopo cinque anni di assenza, Harry torna inaspettatamente nel Regno Unito, alimentando aspettative e tensioni all’interno della famiglia reale, con possibili ripercussioni sul suo futuro e sui rapporti con i membri della monarchia.

Un r itorno in grande, questo progetta il principe Harry per il suo futuro nel Regno Unito lasciato, sbattendo la porta, cinque anni fa. Le novità in elaborazione presso il ministero dell’Interno britannico darebbero ragione e speranza al secondogenito di re Carlo III, che da tempo ha ingaggiato una battaglia legale contro il governo per vedersi riconosciuta una scorta ufficiale quando in visita nel paese. All’inizio di quest’anno, Harry aveva contestato la decisione del RAVEC, (Royalty and Public Figures), la commissione del ministero dell’Interno dedicata ad autorizzare la sicurezza per i reali, che ne hanno titolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mese prossimo tutto può cambiare per il principe Harry”: il colpo di scena che minaccia William e Katw

La rassegna con le statistiche di gioco del tuo 2025 arriverà a gennaio, questa volta con tutti i mesi dell'anno! Preparati a scoprire il riepilogo personalizzato del tuo 2025 con Nintendo Switch il mese prossimo! - facebook.com Vai su Facebook