Napoli il mercato in entrata si sblocca? Una cessione a sorpresa può cambiare tutto
Il mercato del Napoli è attualmente in fase di stallo, con poche trattative aperte. Tuttavia, una cessione inaspettata potrebbe aprire nuove possibilità e modificare gli equilibri già a partire dalle prossime settimane. Restano da valutare gli sviluppi legati alle eventuali partenze e alle strategie di rafforzamento della rosa.
Il mercato del Napoli vive una fase di attesa, ma una possibile uscita potrebbe cambiare lo scenario nelle prossime settimane. Al centro delle attenzioni c’è Walid Cheddira, attaccante di proprietà del club azzurro e attualmente in prestito al Sassuolo. Nelle ultime ore è emersa una pista inattesa che porta al Monza, interessato a un acquisto a titolo definitivo. Una mossa che avrebbe un peso immediato sui conti e potrebbe sbloccare il mercato in entrata. Il punto sulla situazione di Cheddira. Cheddira è arrivato al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, ma ha trovato poco spazio. Il suo futuro resta quindi in discussione e l’interesse del Monza apre a uno scenario nuovo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
