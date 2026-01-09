Nelle ultime ore si sono registrati attacchi significativi in Ucraina, con un'ampia offensiva che ha coinvolto la capitale e altre zone del paese. Le forze russe hanno colpito infrastrutture e obiettivi diplomatici, causando danni rilevanti e generando preoccupazione a livello internazionale. Questo episodio rappresenta un escalation nel conflitto, con conseguenze che si estendono anche a livello europeo.

Nel corso di un attacco notturno su vasta scala, le forze russe hanno lanciato un’offensiva contro la capitale ucraina e altre aree del Paese, provocando ingenti danni alle infrastrutture e colpendo anche obiettivi di rilievo diplomatico. Tra gli edifici danneggiati figura un’ ambasciata fatto che attribuisce all’operazione una forte valenza internazionale. Raid notturno su Kiev, colpita l’ambasciata del Qatar. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riporta Ansa, ha segnalato su Telegram il coinvolgimento della sede diplomatica qatariota, evidenziando come l’attacco abbia interessato proprio lo Stato che negli ultimi mesi ha svolto un ruolo chiave come mediatore tra Mosca e Kiev. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Colpita l’ambasciata”. Raid senza precedenti, terrore in Europa

Leggi anche: Raid americano in Nigeria. Trump a caccia dell’Isis: "Colpita feccia del terrore"

Leggi anche: Ucraina colpita con missili ipersonici Oreshnik, Mosca: “Risposta al raid sulla residenza di Putin”. In 500mila senza elettricità a Belgorod

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Giù le mani dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela Fermare l’imperialismo Usa e il sionismo Libertà per Nicolás Maduro e Cilia Flores Corteo a Roma Sabato 10 gennaio Ore 15:00 Piazza dell’Esquilino, verso l’Ambasciata Usa Condanniamo il terrorism - facebook.com facebook