Ucraina colpita con missili ipersonici Oreshnik Mosca | Risposta al raid sulla residenza di Putin In 500mila senza elettricità a Belgorod

Nella notte, l’Ucraina è stata interessata da attacchi con missili ipersonici Oreshnik, mentre Mosca ha dichiarato di aver risposto ai raid sulla residenza di Putin. La regione di Belgorod ha subito blackout, lasciando senza energia circa 500.000 persone. La situazione rimane tesa, con la Russia che rivendica i raid su Kiev, causando vittime e danni alle infrastrutture.

Notte di attacchi in Ucraina. La Russia rivendica i raid su Kiev con vittime e feriti, oltre al lancio di missili ipersonico Oreshnik contro infrastrutture critiche nella regione di Leopoli. Per il Cremlino è la risposta al presunto attacco di Kiev contro la residenza di Putin nella regione di Novgorod, la notte del 29 dicembre 2025. Secondo il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, è un monito per la sicurezza europea e atlantica: "Un attacco di questo tipo vicino al confine con l'Ue e la Nato rappresenta una grave minaccia per la sicurezza del continente europeo e un banco di prova per la comunità transatlantica. Oltre 500 mila persone sono senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod.

Ucraina, Mosca lancia missili ipersonici su Kiev e Leopoli - L'attacco ha causato morti e feriti nella capitale ucraina

Droni e missili ipersonici sull'Ucraina, Russia: "Risposta ad attacco contro residenza Putin" - La Russia ha lanciato un massiccio attacco sull'Ucraina, utilizzando il sistema missilistico Oreshnik e droni, in risposta al presunto attacco di Kiev alla residenza del presidente russo

Russia Deploys Hypersonic Oreshnik Missiles in Belarus

Mosca: 'Colpita l'Ucraina con il missile ipersonico Oreshnik'

Dall’Italia all’Ucraina: una missione di misericordia concreta Per te. Per chi soffre. Per non voltarsi dall’altra parte. Dall’Italia parte una nuova missione umanitaria a sostegno della popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra. Un’iniziativa che nasc - facebook.com facebook

