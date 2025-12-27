Raid americano in Nigeria Trump a caccia dell’Isis | Colpita feccia del terrore
Gli Stati Uniti fanno il loro ingresso in Africa, anche se in modo decisamente irrituale. Il presidente Donald Trump non ha ancora programmato una visita in quello che viene considerato il continente del futuro, ma ieri ha bombardato alcune postazioni di Boko Haram, gruppo jihadista, considerato la versione africana dell’Isis, che mira a rovesciare il governo e a instaurare un regime basato sull’interpretazione della sharia, la legge islamica. Una decisione che ha sorpreso molti, ma che, secondo alcuni analisti, ha una spiegazione strategica. Attacco a sorpresa. L’annuncio è arrivato dal presidente Trump in persona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
