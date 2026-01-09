colpaccio del manchester city

Il Manchester City ha annunciato un nuovo acquisto in attacco, rafforzando la propria rosa con un investimento di 73 milioni di euro. La trattativa, ora ufficiale, rappresenta un'importante aggiunta alla squadra, sottolineando l'ambizione del club di competere ai massimi livelli. Questo trasferimento evidenzia la volontà del City di consolidare le proprie ambizioni sia in campionato sia in ambito internazionale.

. rinforzo da 73 milioni! È ufficiale. Il Manchester City si rinforza con un importante colpo in attacco. Mister Pep Guardiola accoglie un calciatore di qualità e che porta in dote tanti gol, migliorando ulteriormente la sua “potenza di fuoco” per concludere al meglio la stagione di Premier e Champions in corso.. La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma solo oggi è stata di fatto formalizzata: il Manchester City ha acquisito dal Bournemouth i diritti alle prestazioni sportive di Antoine Semenyo, attaccante ghanese classe 2000. I Citizens hannp investito una cifra molto importante: operazione da 72 milioni, che però supereranno i 73 al raggiungimento di determinati bonus. 🔗 Leggi su Parlami.eu

