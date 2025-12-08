Real Madrid-Manchester City Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gli inglesi possono fare il colpaccio

Il match tra Real Madrid e Manchester City in Champions League, in programma il 10 dicembre 2025 alle 21:00, promette spettacolo e incertezza. Analizzeremo formazioni ufficiali, quote e pronostici, evidenziando come gli inglesi possano tentare il colpaccio in un contesto ricco di sorprese e tensioni.

E’ davvero difficile spiegare come sia possibile che la squadra che mercoledì notte ha vinto a Bilbao e ha fornito la migliore prestazione stagionale, sia poi crollata incredibilmente in casa contro il Celta Vigo: al Real Madrid è successo questo e il momento è improvvisamente tornato molto delicato per Xabi Alonso e i suoi ragazzi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

