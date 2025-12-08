Real Madrid-Manchester City Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gli inglesi possono fare il colpaccio
Il match tra Real Madrid e Manchester City, valido per la Champions League il 10 dicembre 2025, promette emozioni e sfide intense. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici, evidenziando le possibili strategie di entrambe le squadre. Gli inglesi potrebbero approfittarne per un colpo importante, mentre i madrileni cercano di risollevarsi dopo recenti risultati altalenanti.
E’ davvero difficile spiegare come sia possibile che la squadra che mercoledì notte ha vinto a Bilbao e ha fornito la migliore prestazione stagionale, sia poi crollata incredibilmente in casa contro il Celta Vigo: al Real Madrid è successo questo e il momento è improvvisamente tornato molto delicato per Xabi Alonso e i suoi ragazzi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pep Guardiola accende Real Madrid-Manchester City in programma mercoledì 10 dicembre. In conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha parlato anche del suo ex calciatore, oggi allenatore dei Blancos, Xabi Alonso, reduce da un momento complicato, viste
2 - L’Inter ha perso due gare di fila in UEFA Champions League per la prima volta dal periodo tra dicembre 2021 e febbraio 2022 – contro Real Madrid e proprio Liverpool in quel caso. Frenata. #InterLiverpool Vai su X
Dove vedere Real Madrid-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni
