Real Madrid-Manchester City Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gli inglesi possono fare il colpaccio

Il match tra Real Madrid e Manchester City, valido per la Champions League il 10 dicembre 2025, promette emozioni e sfide intense. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici, evidenziando le possibili strategie di entrambe le squadre. Gli inglesi potrebbero approfittarne per un colpo importante, mentre i madrileni cercano di risollevarsi dopo recenti risultati altalenanti.

E' davvero difficile spiegare come sia possibile che la squadra che mercoledì notte ha vinto a Bilbao e ha fornito la migliore prestazione stagionale, sia poi crollata incredibilmente in casa contro il Celta Vigo: al Real Madrid è successo questo e il momento è improvvisamente tornato molto delicato per Xabi Alonso e i suoi ragazzi.