Colleferro Venerdì 9 Gennaio all’Auditorium Fabbrica della Musica interessante convegno Un Codice per una Nuova Europa – La Sfida che viene da Camaldoli
Venerdì 9 gennaio alle ore 17 presso l’Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro si terrà il convegno “Un Codice per una Nuova Europa – La Sfida che viene da Camaldoli”. L’evento affronterà temi legati alle prospettive politiche e alle sfide future dell’Europa, offrendo un approfondimento sui principi e le strategie per un percorso condiviso. Un’occasione di confronto per cittadini e studiosi interessati alle dinamiche europee.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di Venerdì 9 Gennaio alle ore 17 nell’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro Scalo avrà luogo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: Colleferro. “MadeInTerraneo, tra le pagine del nostro mare” all’Auditorium Fabbrica della Musica: un grande successo
Leggi anche: Colleferro Scalo. “Donne in cerca d’Amore”. In scena all’Auditorium “Fabbrica della Musica” Sabato 20 Dicembre alle ore 21
Magia di Natale al Mercato Coperto di Colleferro Venerdì 19 dicembre, dalle ore 17, il Mercato Coperto apre le porte a un pomeriggio speciale dedicato alle famiglie e ai più piccoli. Tra luci, colori e musica natalizia, i bambini potranno divertirsi con ani - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.