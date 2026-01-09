Colleferro Venerdì 9 Gennaio all’Auditorium Fabbrica della Musica interessante convegno Un Codice per una Nuova Europa – La Sfida che viene da Camaldoli

Venerdì 9 gennaio alle ore 17 presso l’Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro si terrà il convegno “Un Codice per una Nuova Europa – La Sfida che viene da Camaldoli”. L’evento affronterà temi legati alle prospettive politiche e alle sfide future dell’Europa, offrendo un approfondimento sui principi e le strategie per un percorso condiviso. Un’occasione di confronto per cittadini e studiosi interessati alle dinamiche europee.

