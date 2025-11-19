Colleferro MadeInTerraneo tra le pagine del nostro mare all’Auditorium Fabbrica della Musica | un grande successo

COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stato un grande successo lo spettacolo "MadeInTerraneo, tra le pagine del nostro mare" andato in

Colleferro, in scena lo spettacolo "MadeInTerraneo": Il Mediterraneo protagonista come specchio delle nostre identità, un crocevia di storie, partenze

