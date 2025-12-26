Checco Zalone domina il box office | quanto ha incassato Buen Camino giorno per giorno

Il ritorno di Checco Zalone nelle sale non è passato inosservato. Anzi. “ Buen Camino ”, diretto da Gennaro Nunziante, ha debuttato con numeri che confermano ancora una volta un dato ormai strutturale del cinema italiano: quando c’è Zalone, il pubblico risponde in massa. Secondo i dati ufficiali Cinetel, nel primo giorno di programmazione il film ha incassato 5,614 milioni di euro, portando al cinema oltre 680 mila spettatori. Un risultato che lo colloca immediatamente al primo posto del box office, distanziando nettamente tutti gli altri titoli in sala. Leggi anche: Quanto guadagna Checco Zalone: patrimonio, incassi e guadagni del comico Recensione nuovo film di Checco Zalone: perché Buen Camino fa discutere Incassi di “Buen Camino”: il debutto da record. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

