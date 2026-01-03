checco zalone la cifra monstre che ha incassato col nuovo film

”Buen Camino” con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, continua a dominare il box office italiano e firma uno dei migliori 1° gennaio di sempre. Nel giorno di Capodanno, il film distribuito da Medusa Film ha incassato 5.143.204 euro, con una quota di mercato del 66,2% e una media di 6.628 euro in 776 cinema (dati Cinetel), portando il totale a 41.197.191 euro e a 5.110.106 presenze nelle sale. Si tratta del terzo miglior risultato di sempre per un film nel primo giorno dell’anno. Davanti a “Buen Camino” si collocano solo altri due titoli interpretati da Checco Zalone: “Tolo Tolo” con 8. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Checco Zalone torna al cinema con Buen camino

