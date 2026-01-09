Civitavecchia Piendibene scrive a Palazzo Chigi | Decidere sul futuro di Torre Valdaliga Nord

Il sindaco di Civitavecchia, Piendibene, ha scritto a Palazzo Chigi chiedendo chiarimenti e decisioni sulla futura gestione di Torre Valdaliga Nord. In una lettera datata 9 gennaio 2026, il primo cittadino sollecita un intervento deciso da parte delle istituzioni nazionali, evidenziando l’urgenza di affrontare il tema per garantire un futuro sostenibile e responsabile per la comunità locale.

Civitavecchia, 9 gennaio 2026 – “Con la presente, in qualità di Sindaco di Civitavecchia, mi rivolgo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Dicasteri in indirizzo per rinnovare una richiesta di chiarimento e di assunzione di responsabilità che non è più rinviabile. Il 31 dicembre è scaduta la convenzione e, ad oggi, non risulta adottata alcuna determinazione formale e definitiva da parte del Governo sul futuro della centrale di Torre Valdaliga Nord e, conseguentemente, sul destino industriale ed economico della città. Questa assenza di decisione, al di là di dichiarazioni generiche e di ipotesi non accompagnate da atti, sta producendo un effetto paralizzante sui processi di programmazione, sugli investimenti e sulla tenuta occupazionale”, si legge in una lettera indirizzata a Palazzo Chigi da parte del sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

