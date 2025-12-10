Visite a Palazzo Chigi | calendario aggiornato modalità di prenotazione e curiosità sul palazzo

Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, offre visite guidate che consentono di esplorare la sua storia, arte e ambienti istituzionali. In questo articolo, trovi il calendario aggiornato, le modalità di prenotazione e alcune curiosità sul palazzo, un patrimonio culturale e politico di grande rilevanza in Italia.

Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apre regolarmente le sue porte ai cittadini attraverso visite guidate che permettono di scoprire la storia, l'arte e gli ambienti di uno dei luoghi istituzionali più importanti d'Italia. Le visite si tengono un sabato al mese, da ottobre a giugno, con accessi programmati tra le 9:30 e le 13:00. Le visite guidate durano circa 40 minuti e consentono l'accesso a gruppi di 40 persone per turno, con ingressi cadenzati ogni 30 minuti.

Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apre regolarmente le sue porte ai cittadini attraverso visite guidate che permettono di scoprire la storia, l'arte e gli ambienti di uno dei luoghi istituzionali più importanti d'Italia.

