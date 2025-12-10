Visite a Palazzo Chigi | calendario aggiornato modalità di prenotazione e curiosità sul palazzo
Scopri il calendario aggiornato delle visite a Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In questo articolo troverai tutte le modalità di prenotazione, curiosità sul palazzo e informazioni pratiche per visitare uno dei luoghi più rappresentativi della politica italiana, immergendoti nella sua storia, arte e ambienti istituzionali.
Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apre regolarmente le sue porte ai cittadini attraverso visite guidate che permettono di scoprire la storia, l’arte e gli ambienti di uno dei luoghi istituzionali più importanti d’Italia. Le visite si tengono un sabato al mese, da ottobre a giugno, con accessi programmati tra le 9:30 e le 13:00. Come si svolge la visita. Le visite guidate durano circa 40 minuti e consentono l’accesso a gruppi di 40 persone per turno, con ingressi cadenzati ogni 30 minuti. L’esperienza offre uno sguardo privilegiato sulle stanze principali del Palazzo, incluse quelle utilizzate per riunioni istituzionali e attività governative. 🔗 Leggi su Funweek.it
