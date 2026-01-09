Cina stazione spaziale realizza 265 progetti di ricerca e segna nuovi record

La stazione spaziale cinese ha completato 265 progetti di ricerca, raggiungendo nuovi record di attività scientifica. Secondo un rapporto della China Manned Space Agency, questa attività riflette l’avanzamento e l’impegno della Cina nel settore spaziale, contribuendo allo sviluppo di studi e applicazioni innovative nel campo dell’esplorazione spaziale.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La stazione spaziale cinese ha messo in orbita e realizzato 265 progetti scientifici e applicativi, stabilendo numerosi record, secondo un rapporto annuale pubblicato giovedì dalla China Manned Space Agency. Tra i primati figurano i primi soggetti mammiferi della Cina testati su una stazione spaziale, il primo studio biologico al mondo condotto in un ambiente sub-magnetico e di microgravità, e la più lunga attività singola di passeggiata spaziale mai realizzata. Nel 2025, 86 nuovi progetti hanno prodotto oltre 150 terabyte di dati.

