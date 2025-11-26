I tre taiconauti cinesi bloccati in orbita non rimarranno nello spazio ancora per molto tempo. La parola taiconauta è la più corretta per definire gli astronauti della Repubblica Popolare, così come cosmonauti meglio rappresenta quelli russi. Ebbene, dopo che la stazione spaziale cinese Tiangong è stata danneggiata da detriti spaziali, un razzo Long March 2FG è decollato ieri a mezzogiorno dal Jiuquan Satellite Launch Center, nella Cina nord-occidentale. Il vettore ha portato nello spazio la navicella spaziale Shenzhou 22 verso la stazione spaziale per quella che è a tutti gli effetti una missione di salvataggio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cina, recupero spaziale a tempo di record