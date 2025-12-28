Lautaro a caccia di nuovi record se segna stasera…

Lautaro Martinez si appresta a scendere in campo in una stagione che finora ha registrato prestazioni di alto livello. Nel campionato 2025, il capitano dell’Inter si trova al secondo posto nella classifica marcatori, con 14 gol, uno in meno rispetto a Riccardo Orsolini. La sua capacità di segnare rimane un elemento chiave per la squadra, mentre si avvicina un possibile nuovo record personale.

Il 2025 di Lautaro Martinez continua a scorrere su numeri di altissimo livello. Nell’anno solare di Serie A, il capitano dell’Inter è secondo nella classifica marcatori: davanti a lui c’è soltanto Riccardo Orsolini, con 15 gol, contro i 14 messi a segno dall’attaccante argentino. Un dato che conferma, ancora una volta, la centralità del Toro nel sistema nerazzurro. Il rapporto con l’Atalanta è particolarmente prolifico. In 12 presenze di campionato contro i bergamaschi, Lautaro ha partecipato direttamente a nove reti: sette gol e due assist. Un rendimento che, nel corso della sua carriera in Serie A, è stato superato soltanto contro Salernitana e Cagliari, le sue “vittime” preferite. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Bologna-Inter, le probabili formazioni, orario e diretta tv.

