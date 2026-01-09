Cimiteri Santori Lega | Caos e degrado ma il Campidoglio aumenta le tariffe

I servizi cimiteriali di Roma sono attualmente in condizioni critiche, con segnalazioni di caos e degrado. Nonostante ciò, il Campidoglio ha deciso di aumentare le tariffe, suscitando preoccupazioni tra cittadini e opposizione. Il consigliere Santori della Lega chiede spiegazioni al sindaco Gualtieri, evidenziando la necessità di interventi concreti per risolvere la situazione e garantire servizi dignitosi e trasparenti.

Roma, 9 gennaio 2026 – “ I servizi cimiteriali di Roma sono al collasso, È inaccettabile. Il sindaco Gualtieri deve spiegare chi è responsabile di questo disastro e perché nessuno paghi per errori così gravi”. Lo chiede in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, che riceve continue segnalazioni dai cittadini indignati: “Al Flaminio il direttore risulta dimissionario o rimosso e il servizio di cremazione è allo stremo: dopo una gara d’appalto contestata e un ricorso vinto dal precedente gestore, il rientro della società Altair è coinciso con lo ‘strano’ blocco di quattro forni crematori su sei, nonostante fossero stati sottoposti a manutenzione straordinaria pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Degrado e problemi nei cimiteri legnanesi. L’assessora Berna Nasca: “Caos dovuto alla vecchia gestione”

Leggi anche: Fondazione Its: sfiduciato Santori, Silvestri presidente. Ma Santori: “Illegittimo”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Santorini è spettacolare, un cane buono e simpatico come la sorella Hydra. Sono due cagnoloni di 4 anni, di taglia media, Santorini pesa circa 30 kg, entrambi tenerissimi e dal carattere mite. Santorini è nato l' 8/3/21 ed è arrivato al rifugio quando aveva solo - facebook.com facebook

Servizi funebri e cimiteriali (cremazioni, concessioni, rinnovi: si fa cassa persino sul dolore delle famiglie) Turismo (più burocrazia e costi per piccoli imprenditori) Il tutto mentre: cimiteri che cadono a pezzi servizi lenti e disorganizzati x.com