Fondazione Its | sfiduciato Santori Silvestri presidente Ma Santori | Illegittimo
Fermo, 20 ottobre 2025 – Andrea Santori sfiduciato dal Cda della Fondazione Its Smart Academy e Luca Silvestri nominato presidente con Paolo Silenzi (già presidente regionale Cna) come vice presidente: “Una decisione assunta secondo quanto previsto dallo Statuto, nel corso della riunione straordinaria del 18 ottobre. Il Cda, nella sua composizione aggiornata con il nuovo delegato della Provincia di Fermo, Massimo Tramannoni, ha accolto all'unanimità dei presenti la mozione di sfiducia espressa nei confronti del presidente in carica Andrea Santori, deliberando l’immediata revoca in capo allo stesso dell’incarico”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
