Degrado e problemi nei cimiteri legnanesi L’assessora Berna Nasca | Caos dovuto alla vecchia gestione

Ilgiorno.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Legnano (Milano), 23 novembre 2025 –  I problemi e i disservizi ci sono e, malgrado l’Amministrazione comunale si sia detta impegnata nella cura delle due strutture cittadine, la soluzione sembra ancora lontana, tanto da richiedere un ulteriore sforzo. Dopo la discussione in Consiglio comunale di un blocco intero di interrogazioni che avevano come argomento i problemi dei cimiteri cittadini - il Monumentale e il cimitero Parco - lo stato dell’arte è evidentemente questo. Nelle interrogazioni presentate da Fdi, Lista Toia e Lega veniva segnalato un po’ di tutto: episodi di incuria e degrado strutturale, pessima manutenzione, problemi di accessibilità e di sicurezza e la segnalazione di furti e atti di vandalismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

