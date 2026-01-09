Ciliegi di via XX Settembre il comitato deposita una nuova perizia | Abbattimenti non giustificati

Il Comitato spontaneo Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre ha depositato oggi una nuova perizia tecnico-agronomica, realizzata da esperti indipendenti. La relazione esamina lo stato degli alberi e le motivazioni degli abbattimenti, sostenendo che tali interventi non risultano giustificati. La documentazione mira a contribuire a un dibattito informato e a tutelare il patrimonio arboreo della zona.

Battaglia per i ciliegi di via XX Settembre, il comitato: il sindaco Rapinese ridicolizza il contributo dei cittadini - Como, 25 novembre 2025 – All'indomani delle dichiarazioni del sindaco di Como, il Comitato spontaneo “Cittadini per i Ciliegi di via XX Settembre” è nuovamente intervenuto per fare il punto ... ilgiorno.it

“I ciliegi, il Tar e una città dove tutto finisce in tribunale. La politica rischia di rinunciare la suo ruolo” - Tra la fine dell’autunno e questo periodo natalizio, il tema dell’abbattimento dei ciliegi storici di via XX Settembre a Como ha tenuto banco tra proteste spontanee, raccolte firme, polemiche politich ... comozero.it

Como, clamorosa svolta: il Tar blocca il taglio dei ciliegi di via XX Settembre. Cosa succede ora Articolo nel primo commento - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.