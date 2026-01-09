Ciliegi di via XX Settembre il comitato deposita una nuova perizia | Abbattimenti non giustificati
Il Comitato spontaneo Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre ha depositato oggi una nuova perizia tecnico-agronomica, realizzata da esperti indipendenti. La relazione esamina lo stato degli alberi e le motivazioni degli abbattimenti, sostenendo che tali interventi non risultano giustificati. La documentazione mira a contribuire a un dibattito informato e a tutelare il patrimonio arboreo della zona.
Il Comitato spontaneo Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre annuncia di aver depositato oggi una nuova perizia tecnico-agronomica "indipendente" su viale XX Settembre. Il documento è stato trasmesso a Comune di Como, Soprintendenza, Regione Lombardia e Prefettura
