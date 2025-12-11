Nuova perizia sui ciliegi di via XX Settembre il Comune tira dritto | saranno tagliati dal 15 dicembre

Il Comune ha annunciato il taglio dei ciliegi giapponesi di via XX Settembre, con inizio previsto dal 15 dicembre. La decisione, confermata anche tramite i cartelli di divieto di sosta, suscita attenzione e discussioni sulla gestione degli alberi e il rispetto delle scelte amministrative.

Da oggi i cartelli di divieto di sosta non lasciano molti dubbi: a partire dal 15 dicembre in via XX Settembre è previsto il taglio dei ciliegi giapponesi. Una conferma “pratica” di una scelta che l’amministrazione Rapinese considera ormai definita e che ora viene rafforzata da una nuova perizia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

