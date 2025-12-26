Chivu premiato come miglior allenatore rumeno del 2025 | Stavo rinnovando con il Parma poi…

Cristian Chivu tira le somme di un 2025 che ha segnato una svolta decisiva nella sua carriera. L’allenatore dell’Inter ha ricevuto il premio di miglior tecnico rumeno dell’anno, un riconoscimento che arriva al termine di un percorso intenso e ricco di passaggi chiave in Serie A. Il suo anno si è aperto con l’esperienza al Parma, dove Chivu ha preso una squadra in evidente difficoltà riuscendo a condurla alla salvezza. Un lavoro che sembrava destinato a proseguire anche nella stagione successiva, prima della svolta improvvisa. A raccontarlo è lo stesso tecnico, in un’intervista concessa a Gazeta Sporturilor: “Sarei rimasto al Parma, eravamo in fase di rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

