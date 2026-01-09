Chiesa Juventus l’esterno ha deciso | vuole tornare subito a Torino! Mediazioni al lavoro per trovare la quadra sulla formula | ultime

Dopo le recenti voci di mercato, Federico Chiesa avrebbe deciso di tornare a Torino. La Juventus sta lavorando con il Liverpool per definire la formula del trasferimento, preferibilmente in prestito. Le trattative sono in corso, con entrambe le parti interessate a trovare un accordo rapido. Restano da chiarire i dettagli economici e le modalità di ritorno del giocatore, mentre l’attenzione si concentra sulle prossime mosse di mercato.

Chiesa Juventus, i bianconeri insistono per il prestito: si tratta ad oltranza, ma il Liverpool vorrebbe monetizzare subito l'addio. La Juve non molla la presa e alza il pressing per concretizzare quello che sarebbe il ritorno più clamoroso e romantico delle ultime sessioni di mercato. L'obiettivo dichiarato per vivacizzare le corsie offensive resta Federico Chiesa, attaccante esterno classe 1997, noto per i suoi strappi in velocità e la capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno. La situazione dell'ex viola oltremanica si sta facendo sempre più critica, alimentando le speranze della dirigenza torinese di riportarlo a casa.

