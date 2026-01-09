Chiara ora sei ovunque Promettimi che mi guiderai a crescere i tuoi compagni
Chiara, il tuo percorso è diventato parte di ogni luogo. Promettimi di aiutarmi a far crescere i tuoi compagni con calma e attenzione, lontano dal caos e dai giudizi superficiali. In un mondo spesso rumoroso e superficiale, desidero che tu possa essere esempio di comprensione e rispetto, mantenendo viva la tua autenticità e la tua sensibilità.
In mezzo a tanto, troppo rumore, ai giudici improvvisati, ai tanti genitori giudicanti dal cuore reso indurito dalla missione moralizzante. In mezzo ad una tragedia così grande da meritare solo silenzio e composto dolore, c'è chi ha saputo trovare le parole giuste per accarezzare l'anima di chi – genitori, fratelli, parenti, amici – da quel dolore è stato annientato. Esmeralda, professoressa di lettere del Liceo Moreschi di Milano e insegnante di Chiara Costanzo, una delle giovanissime vittime italiane – aveva solo 16 anni- morte nel rogo del Crans Montana, le ha sapute trovare. E ha scritto una poesia bellissima, lei che Chiara la conosceva bene e più di altri aveva il diritto di parlare.
