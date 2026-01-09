Chiara ora sei ovunque Promettimi che mi guiderai a crescere i tuoi compagni

Chiara, il tuo percorso è diventato parte di ogni luogo. Promettimi di aiutarmi a far crescere i tuoi compagni con calma e attenzione, lontano dal caos e dai giudizi superficiali. In un mondo spesso rumoroso e superficiale, desidero che tu possa essere esempio di comprensione e rispetto, mantenendo viva la tua autenticità e la tua sensibilità.

La lettera dedicata a Chiara Costanzo, morta a Crans Montana, letta al suo funerale e scritta dalla sua insegnante Esmeralda Calcullo, dell'Istituto Moreschi di Milano. " , … Mi sembra impossibile doverti parlare da lontano, com

